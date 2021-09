Parmi les vingt-deux candidats qui monteront sur la scène de The Artist, on retrouve le duo belge Laura Crowe&Him. Pour se faire remarquer, le groupe de synthpop, genre de musique pop où des sonorités des années 1980 sont mélangées à des sons très actuels, a préféré l’émission de Nagui à The Voice, télécrochet pour lequel il avait déjà été approché.

"The Artist fait la part belle aux auteurs, aux compositeurs et aux interprètes. Elle met en avant des artistes émergents. Eric et moi, on forme un duo mais on ne s’illustre pas tous les deux en tant que chanteurs. On veut mettre en avant notre créativité. C’est pour ça que cette émission était faite pour nous", explique Laura Crowe.

Comment avez-vous été sélectionnés pour y participer ?