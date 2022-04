Le dernier épisode de Koh-Lanta: Le Totem Maudit a laissé les téléspectateurs sur leur faim. Loin s'de leurs camarades, Colin et Louana, aventuriers choisis pour aller aux ambassadeurs, doivent prendre une décision: soit ils se mettent d'accord sur le nom de l'aventurier à éliminer soit ils vont à la boule noire et risquent leur place dans le jeu. Ils choisissent, dans un premier temps d'aller à la boule noire. "Je préfère partir la tête haute que voir quelqu'un de mon équipe partir", dit Louana. Mais, touché par la malédiction, Colin a moins de chance de s'en sortir (deux boules sur trois sont noires de son côté). Tourmenté, le jeune homme refuse finalement de mettre son aventure en péril et accepte de sacrifier un de ses partenaires jaunes après concertation avec Louana. En contre-partie, cette dernière promet que personne ne votera pour lui et pour Olga pendant les quatre prochains conseils.

En retrouvant la tribu réunifiée, Colin et Louana s'expliquent. "Malheureusement, désolé les Jaunes...", commence Colin avant d'annoncer éliminer Setha. Surprise et déçue, l'aventurière rétorque: "Je suis déçue parce que je savais que même avec deux tiers, je l'aurais fait." Ce qui a pesé sur la balance? Son côté plus effacé sur le camp ou encore son manque de performance sur les épreuves. "Je ne pense pas que j'ai été très égoïste en faisant ce choix. C'est un jeu. Il faut savoir où tirer ses cartes quand c'est possible", explique Colin.

"Je suis triste parce que ce n'est pas vraiment ce que j'avais imaginé, confie Setha face caméra. Je trouve ça extrêmement injuste de sa part. Pour moi, ce n'est pas un homme c'est tout. Il s'est fait avoir."

Face à Denis Brogniart et à la tribu blanche, Colin tente d'expliquer à nouveau son geste: "C'était une mission suicide plus qu'autre chose", dit-il.

Faire preuve de patience...

"Quand on perd, on ne peut plus s'en prendre qu'à soi-même." Avec ces mots, Denis Brogniart donne le coup d'envoi de la première épreuve d'immunité individuelle de la tribu réunifiée. Lors de cette dernière, les aventuriers encore en lice vont devoir prendre la position d'un Koala sur un poteau et faire preuve de beaucoup de patience. Celui ou celle qui sera le ou la dernière à tomber gagnera l'épreuve.

Après une finale serrée, Louana s'impose face à Bastien et reçoit le premier totem individuel.

Retournement de situation au Conseil

Au moment du vote, François et Nicolas sortent leurs colliers d'immunité. Ensuite les bulletins sont dépouillés. Colin est éliminé avec sept voix contre lui alors que Louana lui avait promis qu'il était intouchable pendant les quatre prochains conseils. "Là, j'ai l'impression que c'est totalement irréel", lance l'aventurier qui tombe des nues.

De son côté, Louana avoue être "gênée". "Je t'ai promis de te protéger jusqu'à la fin, dit-elle. J'ai respecté mes engagements. Je ne peux pas aller à l'encontre des votes. J'ai essayé. J'en suis sincèrement désolée." François, pour sa part, n'hésite pas à dire qu'il a voté contre Colin pour venger Setha et par manque de confiance envers Colin.

"Vous l'éliminez aujourd'hui parce que vous savez qu'il pouvait aller loin", conlut Olga qui, les larmes aux yeux, défend son camarade jusqu'à la fin. C'est d'ailleurs sans surprise que ce dernier lui a donné son vote noir.