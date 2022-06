Les Inconnus se reforment ! Ce n’est plus une rumeur, c’est une certitude. TF1 l’a annoncé ce 23 juin lors d’une conférence de presse, au milieu d’une série d’autres projets à venir. Car ce retour se fera sur son antenne. Le trio a donc cédé, lui qui avait par le passé refusé un chèque très alléchant de la chaîne pour une reformation. Didier Bourdon avait lâché le morceau en janvier dernier sur France Inter. Il avait expliqué qu’ils avaient refusé une proposition très tentante sans toutefois en dévoiler le montant. “Pour ne pas perdre notre âme”, avait-il ajouté. L’humoriste et comédien avait dit : “L’important dans la vie d’un jeune artiste, c’est de savoir dire non. On a dit non à plein de choses. Des trucs qui nous auraient permis de gagner en une semaine ce qu’on avait gagné en trois ans de travail avec les Inconnus”.



"Les chassuers", "Rap-Tout", "Auteuil Neuilly Passy"...



Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus seront aux commandes d’une mini-fiction intitulée Les Inconnus se reforment. Il s’agira d’un programme événementiel diffusé en prime time sur la première chaîne française alors qu'au début des années 90, c'est sur Antenne 2 devenue ensuite France 2 qu'était diffusée leur Télé des Inconnus. Ils ne seront pas les seuls à animer ce programme puisqu’ils seront rejoints par des célébrités pour rejouer leurs sketchs les plus cultes. On pense aux “chasseurs” (“Il y a le bon et le mauvais chasseur”), au commissariat de police, à la mythique caricature de Perdu de vue devenu Perdu de recherche et cette réplique : “On ne te ratera pas”. Ou encore à ces sketchs lorsqu’ils commentent tous les trois un championnat d’athlétisme (“Cela ne nous regarde pas…”). Sans oublier, bien entendu, les chansons qui ne manquaient pas de s’inviter dans leur Télé des Inconnus : “Les Rap-Tout”, “Auteuil Neuilly Passy”, etc.











Aucune date de diffusion n’a été communiquée pour l’heure, TF1 se contenant de dire que le programme sera présenté au public dans les mois qui viennent. Comprenez la saison prochaine.



Bernard Campan, le plus méfiant



Qu’est-ce qui a rassuré Bernard Campan et fini par faire pencher la balance en faveur d’un oui aux offres de TF1 ? Mystère. Il faudra probablement attendre la programmation du prime time pour le savoir. Et encore…



Autre émission culte, Un gars, une fille aura aussi droit à son prime événementiel



Cela fait des mois, des années même que la reformation des Inconnus revient sans cesse sur le tapis sans jamais se concrétiser. Interrogés séparément, chacun des protagonistes était toujours très évasif sur le sujet. S’ils parlaient assez volontiers des films à venir, c’était souvent très fou lorsqu’il s’agissait d’évoquer un retour sur scène ou à la télévision.Selon Didier Bourdon, ça freinait surtout du côté de Bernard Campan. Il l’avait confessé lorsqu’il était l’invité de RTL au début de l’année. Après 30 ans d’absence, il avait peur qu’ils ne soient plus que la caricature de ce qu’ils ont été, vu leur âge et leur physique aujourd’hui.À noter que TF1 a dégainé un autre programme qui ressemble à s’y méprendre au concept annoncé pour Les Inconnus. C’est un autre succès culte que la première chaîne exhume :! Couchou et Loulou auront aussi droit à leur prime événementiel lors duquel leurs plus célèbres séquences seront rejouées avec d’autres comédiens.