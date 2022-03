Hier se déroulait l'émissionà l'heure de grande écoute sur France 2. De nombreux hommes et femmes politiques étaient présents pour débattre de leurs idées afin de récupérer des voix, à moins d'un mois des élections.

Un débat a particulièrement marqué la soirée: celui qui opposait l'homme d'extrême droite Eric Zemmour à l'écologiste Yannick Jadot. Les deux hommes, voulant se déstabiliser, ont parfois quitter le terrain qui leur était imposé pour leur débat.

Agacée par leurs sorties de route, la présentatrice a du remettre les hommes politiques sur le droit chemin. "Ce n'était pas le deal !", interrompt-elle.

Eric Zemmour la remercie alors de recentrer le débat sur les sujets qui avaient été prévus, Léa Salamé n'hésite pas à préciser qu'elle ne visait pas seulement l'écologiste. "Non, je le dis pour les deux. Ce n'était pas le deal. L'idée, c'était de parler de l'Union européenne. Maintenant, stop. On tourne la page." Voyant que le candidat d'extrême droit en remettre une couche, l'animatrice coupe court à la discussion. "Non, n'y revenez pas. Vous voulez qu'on avance ou non ?"

Un débat qui n'était pas facile à gérer, ni à écouter d'ailleurs, tant les deux candidats s'interrompaient et ne laissaient pas l'autre respirer, allant même parfois jusqu'à l'attaque personnelle sans utilité au débat. Léa Salamé conclura le débat par un "STOP, ferme, c'est vraiment dur, j'en ai fait beaucoup mais là..."