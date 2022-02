Quand Philippe Etchebest débarque dans un restaurant pour l'émission, il ne fait pas de cadeaux à ses hôtes. Quand quelque chose ne lui convient pas, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et, parfois, cela peut vraiment énerver ceux qui l'ont invité en espérant que ce dernier sauve leur établissement.

Ce mardi soir, le ton est toutefois monté entre la star de Top Chef et Vincent, le cuistot du restaurant Le Kerado en Bretagne. "Il ne réagit pas ! Il ne réagit pas à ce que je lui dis. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ?", lance Philippe Etchebest à Jessica, la serveuse du restaurant, qui se trouve juste à côté de Vincent. Lassé de recevoir des critiques concernant son comportement et la façon de préparer les plats, le restaurateur s'est alors emporté contre Philippe Etchebest. "Tu veux que je fasse quoi ?! Tu veux que je te gueule dessus !?", lui dit-il alors avant d'en rajouter une couche: "Ce que vous dites, c'est de la merde ! Vous êtes là, en train de critiquer et tout!" Le sang du présentateur n'a fait qu'un tour. "T'es pas foutu de montrer autre chose ?! Pourquoi tu ne l'as pas fait ?!", rétorque-t-il.

Vincent explose: "A un moment, je ne suis pas là pour me faire embrouiller !" Face caméra, le Breton ne cache pas son agacement: "Encore une fois, j'ai juste envie de lui dire : "Ferme ta gueule ! Tu ne me connais pas, quoi !'", déclare-t-il.

Pour Philippe Etchebest, c'en est trop. Il annonce qu'il met un terme au tournage. "Honnêtement, je n'ai rien à faire là ! T'es gentille, t'es adorable. Mais il y a des problèmes incurables que je ne peux pas résoudre", dit-il à Jessica avant de quitter le restaurant. Bouleversée, la femme a essayé de le retenir en le rejoignant à l'extérieur de l'établissement. Malheureusement, la décision du chef est prise: il rentre à Bordeaux.