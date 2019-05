Après le duo Paul Magnette (PS) - Benoît Lutgen (CDH) la semaine passée, RTL propose ce mercredi soir un nouveau numéro de son émission "Un politique à la maison". La chaîne privée a décidé de plonger cette fois Didier Reynders (MR) et Zakia Khattabi (Écolo) dans le quotidien de citoyens.

Le libéral va passer toute une journée avec Valérie, infirmière au CHR de Namur. Il l'aidera à pendre son linge, à faire ses courses au Aldi et lui prêtera l'oreille la plus attentive possible.

Quant à l'écologiste, elle répondra au feu nourri de questions de la masseuse Christine, tout en profitant d'un soin du visage et des mains...

Le rendez-vous reste fixé à 19h45.