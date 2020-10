C’est en 2017, après le tournage de l’épisode de Noël, que l’idée a vraiment commencé à germer dans leurs esprits : et si l’aventure des Petits Meurtres d’Agatha Christie - dans sa deuxième mouture et avec son deuxième casting - touchait à sa fin ? " On avait essayé beaucoup de choses pour tous les personnages, on avait arrondi les angles, fait le contraire de ce qu’on avait proposé dès le départ ", explique Samuel Labarthe qui, depuis, a déjà mis en boîte six (magnifiques) épisodes d’une mini-série sur De Gaulle. "On a raconté beaucoup d’histoires, on a eu beaucoup de bonheur à le faire mais il y avait quand même beaucoup de redites", ajoute-t-il.