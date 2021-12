"HPI"

Personne ne les avait vues venir et pourtant, les aventures de Morgane Alvaro, une femme de ménage au haut potentiel intellectuel incarnée par Audrey Fleurot, ont totalement conquis les téléspectateurs. D’abord diffusée sur La Une, en avril et mai dernier, la série HPI a réuni en moyenne près de 470 000 téléspectateurs par soir, s’imposant comme étant l’un des programmes leaders du jour. Quelques semaines après son lancement en Belgique, la fiction a pris place sur TF1 et a, là aussi, fait des étincelles avec 9,34 millions de téléspectateurs pour les deux premiers épisodes le 29 avril dernier et 9,79 millions pour le final.