À l’heure où le dernier numéro de l’année sera diffusé ce soir sur Tipik, Freddy Tougaux répond à la question que de nombreux téléspectateurs du Grand Cactus se posent depuis plus d’un an : pourquoi l’humoriste n’est-il plus présent sur le plateau du Grand Cactus mais uniquement en duplex via ses célèbres microterroirs ? “On a mis les choses à plat avec Jérôme de Warzée”.



En cette période de crise sanitaire qui a souvent empêché la culture de s’exprimer (et même de tourner suite aux mesures corona), Freddy Tougaux était ravi de pouvoir avoir une tribune avec sa chronique dans le Grand Cactus (dont le dernier numéro dans la sixième saison est diffusé ce jeudi soir, à 20h30 sur Tipik) ou encore avec ses récentes capsules pour la semaine du Bio où il incarne l’inspecteur Colum-bio, qui passe à la loupe le label sur le terrain de l’agriculture biologique.

“On a réussi à sortir pour le microterroir, nous confesse l’humoriste engagé, révélé dans La France a un incroyable talent avec sa chanson “Ca va d’aller”. "C’est notre bulle d’air me disait le réalisateur du Grand Cactus, car tout le reste du programme se fait en studio. Encore plus en période Covid. Pour l’équipe technique, cette séquence est vraiment un coup de respiration.”

En effet, comme de nombreux téléspectateurs l’avaient déjà remarqué ou mentionné sur les réseaux sociaux, cela fait maintenant plus d’un an que Freddy Tougaux n’apparaît plus que dans cette séquence et non plus aussi en plateau avec les autres comédiens pour y faire des sketches. Entre-temps, l’émission satirique a vu l’arrivée d’une nouvelle actrice (Tamara 'Stacy Star' Payne), d'un nouvel acteur (Damien Gillard) et de quelques guests comme Manon Lepomme ou Virginie Hocq.

“Ce fut un gros dommage dans le groupe”