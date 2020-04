L’actrice déclare lutter contre le coronavirus depuis plusieurs semaines.

La dernière semaine qui correspondait à la semaine de mon confinement n’a pas été drôle du tout." Sur Instagram, Cécile Bois a posté, le 23 mars dernier, une longue vidéo dans laquelle elle expliquait qu’elle avait contracté le coronavirus et qu’elle s’en sortait petit à petit. "Ça fait 17 jours aujourd’hui que j’ai eu mes premiers symptômes", confie celle qui avoue avoir eu "assez peur comme à chaque fois que, tout à coup, on essore vos poumons et que vous ne pouvez plus prendre l’air".

" Je fais partie des gens qui n’ont pas été recensés, comme 10 000, comme 100 000 peut-être, parce que je n’ai pas eu besoin d’aller à l’hôpital. J’ai été bien entourée, non pas par un corps médical mais par des gens aimants ", explique la comédienne, qui ajoute avoir été soutenue par ses amis et sa famille.

Un médecin lui a toutefois confirmé qu’elle était " en train d’en sortir ". Une nouvelle rassurante pour Cécile Bois, qui rappelle à ses followers le mot d’ordre : " Restez chez vous ! " " Plus il y aura de gens contaminés, plus la probabilité de mortalité va monter. C’est la réalité, donc un seul mot d’ordre : Restez chez vous, soignez-vous bien, prenez souvent des nouvelles de vos amis, surtout s’ils sont seuls, et de votre famille. Et à bientôt dans une vie sans virus, en tout cas pas celui-là ! "