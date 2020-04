Huit saisons et toujours fidèle au poste. Candice Renoir revient plus pétillante que jamais sur La Une. La vie amoureuse de la commandante de police n’est pourtant pas au beau fixe. Suite à son opération du cerveau, Antoine ne se souvient plus de l’histoire d’amour qui les unissait. "Pendant une bonne partie de la saison, Candice va tenter de stimuler la mémoire d’Antoine. Elle lui montre des images, l’emmène dans des endroits où ils sont allés ensemble", nous explique Cécile Bois, charmante interprète de l’héroïne de la série, qui va également devoir faire face au départ de ses enfants.

Avec les années, vous êtes celle qui connaît le mieux Candice Renoir. Donnez-vous votre avis sur la façon dont évolue votre personnage dans la série ?