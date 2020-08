C'est face à Laurence Boccolini que l'ex-Miss météo prendra place à l'antenne française à la rentrée. Mais cette fois, c'est en tant qu'invitée du jeu "Mot de passe".

"Vous pourrez me voir durant quinze jours. Et ce n'est qu'un début...", explique Cécile, qui a rencontré Laurence ce mardi pour les premiers enregistrements. "C'est quelqu'un de très professionnel et humain", a-t-elle déclaré au magazine Télépro.

Laurence Boccolini, animatrice que l'on ne présente plus, présentera l'émission "Mot de passe" dès le 31 août. Entre 2009 et 2016, le jeu était animé par Patrick Sabatier.