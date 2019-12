C’est toujours pas sorcier, c’est son nom.

La cultissime émission de vulgarisation scientifique qui avait fait les beaux jours de France Télévisions entre 1993 et 2014 revient donc dans une nouvelle formule… mais sans Fred et Jamy. En effet, on retrouve l’humoriste passionné d’ornithologie et Youtubeur Max Bird à la présentation, accompagné des comédiens Mathieu Duméry (aussi Youtubeur passionné d’écologie) et notre Cécile Djunga nationale.

La Miss météo de la RTBF, fonction qu’elle devrait quitter début 2020, fourmille en effet de projets en ce moment. La Revue au Théâtre des galeries, son spectacle ou encore son émission Tatoo Cover (diffusée en France sur TFX et sur AB3 en Belgique). C’est dans une cabane que prendront place les trois apprentis scientifiques, secondés par un assistant virtuel, très savant, et nommé Sami (pour Système d’apprentissage multimédia indépendant).