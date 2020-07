L'animatrice a été transportée à l'hôpital le plus proche.





Alors qu’elle marchait sur les routes rocailleuses d’Auvergne pour les besoins d’un épisode desur les volcans, Cécile Djunga est tombée, non sur un os mais, sur un caillou ! Une chute qui lui a valu une entorse à la cheville. Résultat, l’animatrice a été escortée en ambulance jusqu’au C.H.U. de Clérmont- Ferrand, l’hôpital le plus proche. “”, écrit-elle avec humour sur les réseaux sociaux à côté d’une photo d’elle, attelle à la cheville. On lui souhaite un prompt rétablissement!