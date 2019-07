"Je ne m’attendais pas à être invitée, c’est très rigolo", nous glisse Anne-Sophie Delcour, intervieweuse des stars dans 50’ Inside. "Cécile est une humoriste mais moi je ne suis pas sur scène, c’est donc une belle surprise !"

En effet, à part nos comiques Virginie Hocq et Walter, aucun Belge n’avait encore participé à l’émission culte de divertissement d’Arthur, Vendredi tout est permis (VTEP). Cécile Djunga - via son émission Tatoo Cover sur TFX (groupe TF1) - et Anne-Sophie Delcour étant de nouveaux visages de la chaîne privée française, Arthur a donc voulu miser sur le plat pays pour l’émission diffusée ce vendredi 12 juillet à 23 h 25.

(...)