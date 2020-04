Après y avoir fait la pluie et le beau temps pendant presque trois ans, Cécile Djunga est de retour sur la RTBF mais, cette fois-ci, en tant qu’aventurière ! La comédienne a été choisie pour faire revivre C’est pas sorcier, l’émission culte de vulgarisation scientifique présentée par Jamy, Fred et Sabine dans les années 90. Rebaptisée C’est toujours pas sorcier, celle-ci revient dans une version 2.0 avec un nouveau trio composé de Cécile Djunga, Max Bird et Mathieu Duméry. Exit le grand camion blanc estampillé "C’est pas sorcier", caverne d’Ali Baba des maquettes de Jamy. Le véhicule a été remplacé par une cabane pour le respect de l’environnement ! "Désormais, on utilise une tyrolienne pour quitter la cabane. C’est chouette et ça pollue moins !", précise Cécile Djunga qui ajoute que le programme, diffusé sur Ouftivi depuis lundi dernier, n’a toutefois pas changé son ADN. "On n’a pas voulu réinventer l’émission. Il nous arrive tous les jours quelque chose dans cette cabane et cela nous amène à tester la science. Tout comme la science, les maquettes ont évolué. Elles sont beaucoup plus spectaculaires qu’autrefois. Il y a aussi Samy, une intelligence artificielle qui nous donne des infos en temps réel !"

(...)