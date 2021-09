Reine du petit écran lors de la rentrée ertébenne de 2020, Cécile Djunga s’est plutôt faite discrète cette année. Et, pour cause, outre la présentation de C’est toujours pas sorcier sur Ouftivi, l’animatrice ne possède plus aucune émission sur la RTBF.

De retour ce mercredi sur Tipik, Culture Club, l’émission culturelle qu’elle avait lancée à la rentrée dernière, et qui va lourdement souffert de la pandémie, change de formule et ... de présentatrice ! Résultat : Cécile Djunga ne fait plus partie de l’affiche. C’est Vincent Billaroch qui devient le nouveau capitaine d’équipe. Celui-ci sera entouré de Jessica Matthys, Marie Guiet et, en alternance (2 émissions sur 4), Nadiro (Nadir Ajnay) et Maxi (Maximilienne Lupini Dingu Wumba).

L’humoriste, qui est aussi l’ancienne présentatrice météo de La Une, aurait laissé tomber son talk-show pour se consacrer à d’autres projets, notamment en France, nous glisse-t-on.