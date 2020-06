Fréquemment victime de messages racistes lors de ses passages en télévision, l’animatrice belge d’origine congolaise a déclaré ceci sur le plateau d’À votre avis, sur la RTBF.

"Quand on porte plainte, on n’a pas forcément gain de cause. J’ai déposé une dizaine de plaintes contre plusieurs personnes, tout a été classé sans suite. On traite des excès de vitesse et pas des excès de haine. La justice a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là." Celle qui venait de lancer une pétition et qui a eu gain de cause auprès de la ministre de l’Enseignement pour que l’éducation devienne une pièce maîtresse de la lutte contre les discriminations, a toutefois tenu à souligner que ce racisme, heureusement, "fait partie d’une minorité bruyante" . "J’ai rencontré énormément de citoyens belges ouverts, accueillants et opposés à ce racisme."