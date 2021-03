Rien ne va plus dans Mariés au premier regard sur RTL-TVI. Après le flop du mariage entre Junior et Manon, c’est au tour de Florentin de déchanter face aux nombreux doutes de son épouse, Jennifer. La Bruxelloise reproche à son mari de s’être attaché trop rapidement alors que de son côté, les sentiments ne sont pas encore présents. Qu’adviendra-t-il de leur couple uni pour la vie ? Se donnera-t-il une chance malgré les premières hésitations ou mènera-t-il au divorce comme nombre d’autres couples formés par l’émission ? Encore une fois, la fiabilité des tests scientifiques de Mariés au premier regard nous laisse sceptiques…

"Ce n’est pas de la science dure mais de la psychologie scientifique. C’est neuf et ça s’améliore tous les ans", explique Jean-Luc Beaumont, docteur en psychologie et expert de l’amour dans l’émission aux grosses audiences de la chaîne privée. Selon lui, les couples formés dans Mariés au premier regard sont "vraiment compatibles sur le long terme". La seule inconnue reste le feeling ou le flash. "On ne sait pas encore les calculer, explique-t-il. Mais, ça arrivera bien un jour."

Pour expliquer l’échec du mariage de Junior et Manon, le psychologue avance la déstabilisation du marié. "Tout le monde casse du sucre sur Junior mais il faut se mettre à sa place. Il s’est retrouvé face à quelqu’un qui ne lui plaisait pas vraiment physiquement. Mais il a décidé de jouer le jeu pour deux raisons : parce qu’il ne voulait pas faire de mal à Manon et parce qu’il s’est dit que si les experts ont trouvé qu’il y avait une compatibilité, il fallait peut-être essayer et voir ce qu’il en résulte."

En ce qui concerne Florentin et Jennifer, Jean-Luc Beaumont met en avant le "grand manque affectif" du jeune homme que l’équipe d’experts avait pourtant tenté de maîtriser. "Leur compatibilité n’est pas remise en question mais il y a une faille chez Florentin qui déstabilise le couple. On lui a proposé de travailler ce manque-là avant sa rencontre avec Jennifer parce qu’on l’avait repéré lors des entretiens. Il a refusé et est parti assez optimiste."