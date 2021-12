Voici les véritables vainqueurs du télécrochet made in Belgium.

Si The Voice Belgique a connu neuf gagnants, leurs carrières connaissent des fortunes diverses. Mais parmi les outsiders, plusieurs ont su sortir leur épingle du jeu. À commencer par la star parmi les stars : Loïc Nottet. Avec cet ovni musical, The Voice Belgique a vécu la naissance d’un talent. "Son blind (sur ‘Diamonds’ de Rihanna) était historique", a déclaré BJ Scott. "Avant de nous retourner, on se demandait s’il s’agissait d’un homme ou d’une femme."