Annulé l’année dernière à cause de la Covid, Danse avec les stars devrait revenir pour une nouvelle saison en 2021. Et, selon Voici, ça se bousculerait au portillon. Il semblerait, en effet, que plusieurs personnalités, telles que Michèle Laroque, François Berléand, Elie Semoun ou encore plusieurs sportifs, auraient déjà fait savoir qu’elles étaient partantes pour participer au concours de danse de TF1. Une façon pour ces dernières de toucher un cachet dans une période où le secteur culturel peine à sortir le bec de l’eau. Il faut dire que la première chaîne rémunère souvent grassement ses participants. On pense, par exemple, aux 100.000 euros reçus par Clara Morgane, en 2019, ou encore aux 400.000 euros déboursés pour accueillir la star américaine Pamela Anderson.

C’est un renversement de situation pour TF1 qui rencontrait parfois des difficultés à trouver des personnes motivées ou tout simplement libres pour participer à Danse avec les stars. Ces dernières années, la chaîne misait même davantage sur des personnalités “maison” pour remplir son casting. Les téléspectateurs ont donc pu voir des animatrices telles que Karine Ferri, Valérie Damidot ou encore Tatiana Silva fouler le parquet de l’émission. À noter que notre compatriote, désormais présentatrice météo sur TF1, s’est classée en troisième position de la huitième saison de Danse avec les stars, en 2017.