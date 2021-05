Ces dernières semaines, les prouesses d’Arnaud au sein de Koh-Lanta : Les armes secrètes en ont surpris plus d’un. Plutôt discret en début d’aventure, le maraîcher de Moselle s’est révélé être un adversaire redoutable pour les aventuriers encore en lice. Malheureusement pour l’ex-Rouge, la fameuse épreuve d’orientation, pour laquelle il partait plutôt confiant, a eu raison de son aventure. Avec zéro poignard trouvé, Arnaud est éliminé. " C’est toujours un peu frustrant de rester au pied du podium. Malgré tout, j’ai vécu une aventure magnifique. Je n’imaginais pas aller aussi loin. C’est un rêve qui se réalise. Je quitte Koh-Lanta mais mon flambeau restera toujours allumé ", déclare-t-il.

L’aventurier s’était pourtant préparé à cette épreuve d’orientation avec le plus grand soin. "Ma femme m’avait acheté une boussole. J’ai essayé de la manier sur une carte. Mais bon, ça ne m’a pas réussi."

C’est en vous suivant en cachette que Maxine a trouvé le dernier poignard. Lui en voulez-vous ?

"Pas du tout ! J’aurais fait la même chose qu’elle. Dans cette élimination, je ne peux en vouloir qu’à moi-même. J’avais trouvé la balise bien avant les autres et même ma direction. Mais c’était à moi de mieux me diriger. Il n’est pas écrit dans les règles de Koh-Lanta que l’on ne peut pas espionner ce que font les autres. Ça fait partie du jeu."

Quand vous regardez dans le rétroviseur, que pensez-vous de votre performance à Koh-Lanta ?

"Je ne vois que du positif. Je suis très fier de tout ce que j’ai pu accomplir. J’ai toujours été actif sur le camp, je rapportais souvent à manger. Sur les épreuves, j’étais performant, surtout à la fin grâce à ma perte de poids."

Qu’est-ce qui vous a permis de garder le moral ?

"Il n’y a pas une journée où je ne pensais pas à ma famille. Ça a été ma force mais ça aurait pu être ma faiblesse aussi parce que je ne l’ai jamais quittée plus de trois jours consécutifs."

Comment se sont déroulées les retrouvailles ?

"Elles étaient magnifiques. Ma femme et mes enfants m’attendaient tous à la sortie du train. Trois de mes quatre enfants se sont mis à pleurer. Le dernier criait: "Yes, Yes, Yes !" dans toute la gare. (rires) J’ai rechargé mes batteries en les prenant tous dans mes bras."

Avez-vous hésité à quitter votre famille pour faire vivre cette aventure ?

"Avec ma femme, on en a longtemps discuté. Mais je l’ai fait et ils sont fiers. J’ai fait attention à ce que je disais dans l’émission pour ne pas qu’au collège, mon plus grand entende des choses méchantes à propos de son papa."

Est-ce que l’aventure vous a changé ?

"Non, pas du tout. En fait, je n’étais rien venu chercher à Koh-Lanta. Je voulais juste réaliser un rêve que j’avais depuis 20 ans. Je ne vais pas vous dire que je suis venu y chercher de la confiance en moi parce que je l’avais déjà. Je suis également très épanoui dans ma vie privée et professionnelle. Grâce à Koh-Lanta, j’ai vécu une superbe aventure que je n’oublierai jamais."