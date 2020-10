La candidate de l'ancienne équipe du Nord trouve qu'on ne la voit pas beaucoup depuis le début de "Koh-Lanta: les 4 terres". Elle a donc partagé son étonnement sur les réseaux sociaux avec un brin d'autodérision. "Ma tête quand je remarque que ma présentation n'a toujours pas été diffusée. Excusez-moi... Moi c'est Angélique, enchantée", a-t-elle écrit sur Instagram, avec une photo d'elle issue de l'aventure.

Dans les commentaires, une autre candidate plutôt discrète jusqu'ici a elle aussi réagi. Ava a en effet commenté la publication par un "Enchantée, moi c'est Ava. Enfin je crois ?".

Il est vrai que les deux jeunes femmes ne font pas - encore ? - partie des aventuriers les plus marquants de cette saison. Certains téléspectateurs y voient toutefois un signe qu'elle iront loin dans le jeu, la production aimant brouiller les pistes et révéler des candidats sur le tard au fil des épisodes. L'avenir nous dira si Angélique et Ava en feront partie...

Ce n'est en tout cas pas la première fois qu'Angélique s'étonne de son faible temps d'antenne. La semaine dernière, elle avait publié le même commentaire, ce qui avait poussé la production à se justifier auprès du Parisien. "On n’est pas en politique avec des temps de parole dans Koh-Lanta!", justifiait Julien Magne, directeur des programmes d'ALP. "Certains sont plus actifs sur le camp ou plus performants dans les épreuves. Ceux qui font avancer le jeu, avec des stratégies par exemple, sont aussi plus mis en avant que ceux qui ont passé plus de temps allongés sur le sable. L’émission serait très fade si on s’imposait des règles d’équité pour chaque candidat."