"Immense bravo Maud !, écrit Denis Brogniart, présentateur du jeu de TF1. Énorme, fabuleux et tellement fier de toi.” Une réaction qui n'a pas laissé la principale intéressée de marbre. "C'est mignon comme attention. Ca me touche beaucoup!" nous confie l'aventurière brabançonne. Si Maud avait commencé son périple népalais en approchant la montagne de l’Everest avec son comparse de Koh-Lanta, alias Cyril (voir leurs vidéos sur l’Instagram de ce dernier), elle a poursuivi l’ascension seule avec son guide à partir du camp de base 1. “Je suis tellement fier de toi, dixit Cyril. Et je sais combien ça a été difficile ! Ton corps meurtri mais le mental toujours présent ! Tu es un exemple à suivre de force et bienveillance ! Bravo à toi et merci de m’avoir fait participer à un petit morceau de cet exploit !”

L’autre Belge de sa saison (20), Nicolas, nous a aussi confié sa “fierté” à l’issue de cet exploit “au vu de la difficulté et des risques encourus. Je n’ai pas de mots, juste de l’admiration. Un mental, de la force. Ça doit être magique d’être face à soi-même, un peu comme dans Koh-Lanta, et d’avancer en se motivant et en ne comptant que sur soi.” Même son de cloche du côté de Javier, aventurier emblématique de Koh-Lanta Malaysie et du Combat des héros. “Incroyable Maud, nous confie le seul candidat belge à avoir participé à deux saisons du jeu de TF1. J’adore les gens qui ont des rêves et qui vont au bout de ceux-ci. Cette femme est incroyable.”

Enfin, la société de production de l’émission (ALP) a elle-même tenu à saluer la performance de notre aventurière belge de 53 ans. “On n’est pas surpris de l’exploit de Maud, nous glisse Julien Magne, directeur des programmes d’Adventure Line Productions (ALP). Nous avons beaucoup échangé sur son projet avec elle l’année dernière. Elle a une force, une conviction et une endurance hors du commun. Des qualités qu’elle avait déjà dans Koh-Lanta. Après sa participation dans Koh-Lanta, elle avait déjà cette idée en tête et elle a réussi à mener à bien son projet malgré le Covid.” Et de conclure. “Depuis 20 ans, on est l’une des rares émissions de télévision à avoir un prisme aussi large en termes de génération. On a des aventuriers de 18 à plus de 60 ans. On fait toute une batterie de tests médicaux en amont pour être sûr que l’aventurier peut participer à Koh-Lanta. On est ravi d’avoir toutes les générations dans Koh-Lanta.”