" Envie d’aller voir un spectacle ? Envie d’aller au restaurant ? Ou mieux, d’assister à un dîner-spectacle en direct ?" Voilà ce qu’annonce Chacun chez soi dans un communiqué expliquant le concept et les démarches à suivre

"Réservez vos menus, enlevez-les dans le magasin Match le plus proche (partout en Wallonie et à Bruxelles) et recevez un lien unique pour voir en direct un spectacle inédit orchestré par Fabian Le Castel avec ses quelques amis : Les Frères Taloche, Jérôme de Warzée, Stacy Star, Jean-Luc Fonck, David Jeanmotte, Jovany et… d’autres surprises !"

Ce premier dîner-spectacle belge à déguster dans son canapé sera à voir le 29 janvier et soutiendra les secteurs les plus impactés par la sanitaire que sont l’Horeca, la culture, le monde médical et les commerces de proximité. Une partie des recettes sera reversée à l’ASBL Médisolidari qui soutient le corps médical en proposant des bons à faire valoir dans les commerces locaux. 2020 aura au moins été l’année de la solidarité.