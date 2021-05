Ce lundi, le nom des trois demi-finalistes de la douzième saison seront connus. Mais après les deux demi-finales, une surprise de taille attend les téléspectateurs de RTL-TVi. En effet, pour éviter que le Belge ne se fasse spoiler par l’émission initialement diffusée cinq jours plus tôt sur M6, la chaîne privée du plat pays a opté pour une diffusion le lendemain de la version française – le mercredi 9 juin- soit le jeudi 10 juin au soir. Si les audiences n’ont jamais vraiment pâti de cette diffusion belge tardive, on sent aussi que l’arrivée de l’Euro de football dès le 11 juin fait peur à RTL-TVi.