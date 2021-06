La pression monte en France alors que les Bleus jouent ce mardi 15 juin leur premier match de cet Euro 2020. Confrontée d'entrée de jeu à la Mannschaft, l'équipe de Didier Deschamps va devoir assurer, pour cette rencontre "d'une grande importance" . De nombreux Français ont prévu de suivre le match dans des cafés ou sur des terrasses. Mais le couvre-feu de 23 heures ne permettra pas de fêter outre mesure une éventuelle victoire, sachant que la rencontre se terminera à 22h50. "Ça va être dur de demander aux gens de rentrer chez eux si la France gagne. Donc moi, tout ce que je vous souhaite ce soir, c'est de perdre", a ironisé Charline Vanhoenacker sur France Inter. "Vraiment c'est pour vous que je dis ça, pour préserver la paix sociale du pays ! Pas pour venger la Coupe du monde en 2018 aux Belges."Si elle a fait rire ses collègues de la radio française, la chroniqueuse belge a tout de même eu droit à un gentil "Tu sors, Charline". Ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre sa chronique. "Les footeux espéraient une dérogation, eh ben non. Ça y est, les Français se croient tout permis, ils pensent sortir après 23 heures, comme ça, en plein mois de juin ? Mais ils sont dingues !", a-t-elle lâché sur le ton de l'humour.L'humoriste aux origines hennuyères a ensuite estimé qu'en ce moment, il valait mieux être supporter de tennis que de foot. "Le gouvernement a accordé une dérogation pour les spectateurs du match Nadal/Djokovic à Roland Garros, qui s'est achevé après 23 heures. Pour la victoire de Djoko, est-ce que vous avez vu des supporters de tennis à moitié à poil brandir hors de leurs bagnoles des drapeaux serbes ? Non, au tennis on sait se tenir ! De toute façon, ils ne savent pas faire la fête, ils sont bourrés après deux Monaco... ", a poursuivi Charline Vanhoenacker, invitant les Français en cas de victoire à faire "une grosse fiesta sur Zoom".