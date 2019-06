"Jouer les procureurs, non merci… À chaque fin de saison, Guillaume Meurice et moi sommes sollicités. Sauf si une chaîne a un concept génial, on ne veut pas faire de télé."

Voilà qui a le mérite d’être clair ! Dans une interview au Parisien, notre compatriote Charline Vanhoenacker a rappelé que son média de prédilection, c’est la radio, et qu’elle se sent parfaitement heureuse et libre sur France Inter, où elle anime Par Jupiter, avec Alex Vizorek.

Ce dernier va, par ailleurs, profiter de la trêve estivale pour faire une petite apparition dans les nouvelles aventures de Ducobu, qu’Elie Semoun réalisera.