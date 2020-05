Leurs destins étaient liés et leur tête visiblement ailleurs…

L’épreuve de confort aux destins liés a eu raison de Charlotte et Teheiura, ce vendredi dans Koh-Lanta. Pour la seconde fois cette saison, le héros est prié de faire ses valises et entraîne sa coéquipière avec lui. "On était le binôme à éliminer. C’est une ex-Rouges et moi, je suis l’aventurier qui fait peur à ses camarades !", explique Teheiura qui, focalisé sur le collier d’immunité de Charlotte, a oublié qu’il en avait un, lui aussi ! "Je n’arrive pas encore à comprendre comment j’ai pu oublier ce collier (rires) ! Je l’ai donné à mon ami Claude qui me soutient depuis le début de l’aventure."

L’aventurier dit toutefois partir "sans regret". "Comme à chaque saison, je ne garde que du positif. Ce qui ne s’est pas bien passé est une leçon. Ça m’apprendra à ne pas reproduire les mêmes erreurs." De son côté, Charlotte repart des Fidji avec un goût amer en bouche. "Je ne peux qu’être déçue parce qu’avec deux colliers, on pouvait vraiment aller plus loin ! On a vraiment manqué de communication avec Teheiura", déclare-t-elle. "Je savais que les ex-Jaunes voulaient éliminer Teheiura parce qu’il gagnait tous les conforts. Mais, j’ai fait des calculs dans tous les sens. Teheiura et moi n’étions pas en danger au point de partir de l’aventure. J’ai été étonnée d’avoir autant de votes contre moi, surtout celui de Moussa."

TF1 les rappelle ? Ils acceptent sans hésiter !

Tous deux accepteraient toutefois de participer à une autre saison si la production de Koh-Lanta le leur proposait. "Comme on dit chez moi, ce jeu nous pique au tiare !", lance Teheiura. "Si j’y retourne, j’essayerai de ne plus trop me mettre en avant ou, en tout cas, de trouver le juste équilibre entre rester sagement à sa place et gagner les totems au bon moment." Autre leçon tirée du côté de Charlotte : "Je me suis fait avoir par l’affect donc, pour ma part, si je reparticipe un jour à Koh-Lanta, je me concentrerai davantage sur ma stratégie. Les sentiments, je les mets de côté !"

Ces propos sont intolérables

Blessé par les menaces de viol et de mort reçues par certains de ses camarades d’aventure, Teheiura a tenu à laisser un message à leurs émetteurs. " Merci à tous ceux qui me suivent et me soutiennent dans toutes mes aventures. Malheureusement, l’aventure s’est arrêtée pour moi ce vendredi soir. Koh-Lanta est une aventure exceptionnelle mais c’est aussi un jeu d’éliminations et j’ai accepté les règles. Alors, je vous demande de ne pas vous en prendre à mes coéquipiers d’aventure car je ne tolère pas les insultes, encore moins les menaces. J’ai fait une belle aventure, encore une fois et je garde toujours le côté positif de toutes mes aventures. Et, c’est ce que je veux que vous gardiez en vous et véhiculiez autour de vous. Encore une fois, merci. Mauruuru ", dit-il avant d’ajouter : " Ces propos sont intolérables. C’est facile à dire derrière son écran. Le jour où Ahmad en avait reçu, j’avais posté un message pour appeler au calme mais ça a continué. Il y a des gens qui ne s’arrêtent pas. La production a donc bien fait de porter plainte. C’est dommage d’en arriver à ça."