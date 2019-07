Comme la miss météo belge de TF1 le révèle à Télé Star, Tatiana Silva participera prochainement à une émission consacrée aux chats.

"Les docs du dimanche céderont leur place à La vie secrète des chats saison 3 , explique notre Miss Belgique 2005. D’ailleurs, j’y participerai avec mon chat Simba." Celui-là même qui a changé la vie de la jeune femme de 34 ans, ambassadrice d’UNICEF Belgique ainsi que d’Handicap International. "Quand je me réveille, je veux du calme, parce que je suis tout le temps dans le mouvement au boulot. J’ai besoin d’être zen, en compagnie de mon chat Simba." Pour le reste de la rentrée de l’animatrice belge (troisième de la saison 8 de Danse avec les stars) et fan du Roi lion, "ce sera une rentrée normale, toujours avec la météo sur TF1 et 90’Enquêtes sur TMC."