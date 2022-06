Non, la DH ne vous raconte pas des salades (cf. le reportage d’Un monde à part sur la RTBF). À 45 ans, le Belge Marc De Jongh a tout quitté du jour au lendemain - il avait un restaurant à Bruxelle, La Palette gourmande - pour refaire sa vie en Macédoine du Nord, son pays d’origine qu’il ne connaissait pas. "Le fait de venir ici et changer de vie avait déjà été fou et incroyable…, nous confie, depuis sa maison sur les hauteurs de Skopje (capitale de la Macédoine), celui qui est parti il y a 8 ans avec une camionnette et à peine quelques affaires mais qui est aujourd’hui l’un des hommes les plus regardés du pays. "Et en un an de temps, être à la télé, cela change complètement un homme (sourire) !"

