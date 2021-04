Où est donc Christian Quesada ? C'est la question que tout le monde se pose depuis sa sortie de prison fin mars pour détention de matériel pédopornographique et corruption de mineur . Depuis plusieurs jours, celui qui aurait totalement changé de look en prison et qui a disparu des réseaux sociaux, est totalement introuvable. Ce mercredi dans TPMP, deux invités et un chroniqueur ont tenu à faire de nouvelles révélations au sujet de l'ancien champion des "12 coups de midi".

"Il est soumis à un suivi judiciaire très strict et doit répondre à toutes les convocations d’un juge d’application des peines, a indiqué Gillez Verdez. Il doit être disponible quand on le visite, et il doit prévenir de tout changement de domicile ou de déplacement de plus de 15 jours." Visiblement, Christian Quesada ne l'aurait pas fait. "Il a disparu sans laisser d’adresse. Il avait donné une adresse le lendemain de sa sortie de prison à Bourg-en-Bresse. Donc il donne une adresse, il s’installe, et puis il disparaît, il part", a ajouté le chroniqueur.

Cyril Hanouna se pose alors la question : "Est-il considéré comme un fugitif ?" La réponse de Gilles Verdez ne se fait alors pas attendre. "Ah oui il est en cavale ! Il a disparu corps et biens à la manière de Xavier Dupont de Ligonnès, pas pour les méfaits commis, mais pour la disparition. Il s’est volatilisé." Un autre chroniqueur de Cyril Hanouna, Guillaume Genton, affirme que "personne ne sait où il est actuellement." "On a l’impression d’une fuite organisée”, a renchéri Gilles Verdez.

Des propos confirmés par un paparazzi présent sur le plateau, qui traque Christian Quesada depuis sa sortie de prison. Il explique que l'ancien champion des "12 coups de mid", l'émission présentée par Jean-Luc Reichmann, avait trouvé un point de chute dans le sud de la France non loin de la frontière espagnole et laisse supposer qu'il aurait pu passer la frontière pour une destination inconnue. "Lorsque 3 policiers se sont rendus à son domicile le 31 mars pour lui remettre une convocation, ce dernier n'était pas chez lui", a témoigné le paparazzi. Enfin, un ancien membre du Raid assure que toute sa famille est sur écoute. "La première réaction de ce type de personnage, c’est évidemment la famille, l’environnement direct."

Pour rappel, selon plusieurs médias français, en cas de non-respect des conditions de contrôle judiciaire, Christian Quesada risque un retour en prison immédiat.