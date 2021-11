"Avez-vous envie d’être riche ?” Même question, deux sons de cloche en Belgique. En Flandre, l’argent est moins un sujet tabou qu’en Wallonie, constate Christophe Deborsu dans un nouveau numéro de Dossiers Tabous intitulé “Comment devenir riche ?” qui sera diffusé ce mercredi en prime time sur RTL-TVI. Pour en comprendre la raison, il faut remonter dans l’histoire. “Depuis la grande crise en Wallonie, moins de personnes ont de l’argent donc ceux qui en ont beaucoup sont moins à l’aise de le montrer. On se souvient, par exemple, d’un juge de Charleroi qui avait dit que conduire une voiture de luxe était une provocation”, explique le journaliste. “La Flandre, de son côté, est devenue plus anglo-saxonne dans sa façon de voir les choses. Certains diront plus ‘protestante’. Les Flamands sont clairement plus relax avec ce genre de sujet.”