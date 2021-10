Christophe Willem a en effet bossé avec Laurent Lamarca (qui a notamment écrit et composé pour Louane, Kendji, Claudio Capéo, Zaz, les Frero Delavega, etc.). "Une rencontre du même genre que Zazie à mes tout débuts, confesse-t-il. Habituellement, je compose la musique et puis les textes. Or, ici, c’était l’inverse. Ce qui donne un album avec plus de sens dans ce qui est dit." Les fans de la première heure y retrouveront-ils la fameuse "Tortue" qui a fait son succès ? "Ahhhh, pas complètement…, rétorque celui dont le look, la voix et le physique lui avaient donné ce surnom à La Nouvelle Star. J’ai vieilli quand même, je ne vais pas faire la Tortue toute ma vie (sourire) ! Il y aura des piqûres de rappel sur cet album, pour ne pas perdre le fil, mais cela ramènera ailleurs." Comme des collaborations avec Slimane, Vitaa, le groupe de pop rock français Cocoon ou encore des gens talentueux de la jeune scène française. "Maintenant que je commence à être vieux, c’est cela qui est intéressant. Quand je bosse avec des gens plus jeunes, il y a une autre lecture."