Un jive sur "Can’t Hold Us" de Mackelmor, un quickstep sur le tube "Hey Mama" de Black Eyed Peas et un freestyle sur "Voilà c’est fini" de Jean-Louis Aubert ont permis à Sami El Gueddari et Fauve Hautot de remporter Danse avec les stars ce samedi soir, avec 62 % des votes du public. "En démarrant cette aventure, je voulais montrer que le handisport mène à tout, a déclaré Sami El Gueddari. Si ça a pu donner envie à des personnes qui ont du handicap de faire du sport, tant mieux. On n’attend pas d’apitoiement, on veut juste envoyer la colle." "Merci tout le monde, a ajouté sa partenaire. On a travaillé tellement fort, c’est une super récompense. Tu n’as rien lâché Sami, car tu as été fabuleux." Ladji Doucouré et Ines Vandamme semblaient très émus, eux aussi. Bref, tout le monde était content. Sauf la production. La finale a été suivie par 3,13 millions de téléspectateurs, contre 4,23 millions l’an dernier. Des résultats à l’image de la saison, la moins regardée des dix années de Danse avec les stars avec seulement 17,2 % de parts de marché en moyenne.