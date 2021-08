Aujourd'hui, Cindy a toutefois repris du poids. Et pour cause : la jeune femme attend son deuxième enfant !







Dès son arrivée, la candidate a en effet plaisanté, déclarant "mais il fallait me prévenir qu'il fallait se préparer physiquement avant de venir". Elle est ensuite apparue vêtue de vêtements très larges destinés à cacher ses rondeurs.Après la diffusion de l'épisode, la candidate a décidé d'aborder ce sujet sur son compte Instagram. "Je redoutais le visionnage de ce premier épisode parce que, comme vous l'avez remarqué, j'ai pris beaucoup de poids", explique-t-elle en story, rajoutant que "ça ne fait jamais plaisir de se voir comme ça à la télé". Même si elle ne doit aucune explication à personne, la jeune femme a décidé de revenir sur les raisons de sa prise de poids. "En deux ans, je suis devenue maman, on a été confinés donc je n'ai fait que manger. (...) Je prends peu de temps pour moi, pour aller faire du sport, je mange très mal, je me fais livrer. Et juste avant le départ, j'ai fait une fausse couche tardive et j'ai gonflé."A côté des autres candidates, Cindy avoue s'être sentie très mal. "Je ne suis pas de nature complexée mais quand j'ai découvert ce casting et tous ces profils athlétiques, j'étais hyper mal à l'aise de me mettre en maillot."