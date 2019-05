Cindy, candidate toujours en lice dans Koh Lanta, est revenue sur l'élimination de Béatrice sur Instagram.

Béatrice, l'ancienne cheffe de l'équipe jaune, s'est bien illustrée sur les différentes épreuves. C'est d'ailleurs elle qui a remporté l'épreuve mythique des poteaux, lors de la toute première émission. Vendredi dernier (3 mai), elle a été éliminée par une union entre les rouges et les bleus.

C'est Cindy qui a proposé à l'ensemble des candidats bleus et rouges d'écrire le nom de Béatrice sur le bulletin de vote. Si certains téléspectateurs et internautes sont impressionnés par ses stratégies, d'autres la critiquent vivement. Sur Instagram, elle a voulu apporter une réponse afin de faire taire ses détracteurs.

"La déception de certains n’excuse en rien votre comportement, vos insultes et manque de respect. Vous n’avez donc pas eu d’éducation ? Vous feriez mieux de retourner à l’école pour maîtriser un peu mieux le vocabulaire, la langue française et son orthographe que de perdre votre temps sur les réseaux sociaux. C’est honteux et en toute honnêteté ces messages ne me touchent pas, j’espère que vous vous remettrez de cette déception, la vie va être bien difficile et cruelle car croyez moi il y a des choses bien plus graves, soyez armés. Mais j’ai bon espoir que la sagesse vous gagne avec le temps et c’est tout le mal que je vous souhaite", écrit-elle sur Instagram.

Après avoir répondu aux personnes qui la critiquent, la jeune blonde a laché quelques informations sur le comportement de Béatrice, qui était régulièrement coupé au montage.

"Pour en revenir à l’élimination de Béatrice, je ne regrette rien. Je n’avais aucune alliance avec elle, beaucoup de respect pour la compétitrice mais pas plus d’affinités que ça et je ne l’ai absolument pas trahie. Le jour où je me fais éliminer, sérieusement j’espère que les gens m’apporteront leur soutien et félicitations plutôt que de passer leur temps à lyncher les responsables de mon départ. J’aurais honte. On est dans un jeu et on connaît les règles. Personne n’est victime ! Sachez que beaucoup de choses n’ont pas été montrées. Je suis une personne honnête intègre et transparente.

Alors, pour information, Béatrice dès la réunification avait une stratégie avec Maxime Brice et Sophie. Elle ne supportait pas Angélique et a demandé par l’intermédiaire de Maxime et Brice de changer notre vote contre Maud pour voter contre Angélique mais tout ça dans la plus grande des discrétions évidemment (Les bleus et rouges). La stratégie était parfaite face caméra elle respectait son équipe des jaunes en votant contre Maud et elle nous faisait porter le chapeau pour l’élimination d’Angélique. Il faut juste assumer qui on est et le fait d’être dans un jeu. Je n’ai pas compris ce revirement de situation surtout qu’Angélique avait gagné le parcours du combattant et personnellement ne me dérangeait pas !

Le règlement de compte après le conseil n’a pas été montré et c’est bien dommage vous auriez appris beaucoup de choses. Je ne suis pas un mouton, j’ai des convictions et j’en suis fière".

Lors de la dernière émission, diffusée ce vendredi 10 mai, Cindy était, à nouveau, auteure d'une belle stratégie.