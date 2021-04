Depuis bientôt deux ans, Claire Chazal présente l'émissionconsacrée à la culture sur France 5. Ce lundi, Luc Ferry était l'invité de l'ancienne présentatrice du JT de TF1 pour présenter son livreMais ce n'est pas pour la promotion de celui-ci que l'on retiendra son passage. L'ancien ministre français de l'Éducation affectionne peu l'art contemporain et l'a fait savoir, ce qui a suscité l'agacement et l'incompréhension de Claire Chazal.

La présentatrice de 64 ans interroge son invité sur l'art contemporain, qu'il n'a visiblement pas l'air d'apprécier. "Ce n'est pas que je ne suis pas 'absolument fan', c'est que je déteste ça, rigole-t-il avant que la présentatrice ne lâche, en plaisantant : "Et il s'en vante, c'est effrayant !" Luc Ferry semble même remonté. "Je pense que c'est à 99% une monstruosité de snobisme. Les gens sont obligés de dire que c'est grandiose", s'exclame-t-il.

La journaliste essaye de le couper en lui disant : " Mais arrêtez, taisez-vous ! " Mais l'ex-ministre continue sur sa lancée. "Parce que cela coûte très cher et qu'ils sont bluffés par le p*gnon. C'est tout ! Quand on voit une espèce de truc ridicule de Jeff Koons, Balloon Dog, qui se vend 53 millions de dollars, les types se disent : Si je ne trouve pas ça admirable, c'est que je suis un c*n !' Arrêtez ce n'est pas possible. Il faut dire la vérité là-dessus. Ça se vend très cher, donc ça impressionne les blaireaux. C'est 'l'art capitaliste', disait Schumpeter"."

"C'est un peu réducteur", répond l'ancienne compagne de Patrick Poivre d'Arvor qui tente de défendre l'art contemporain. Amusé, Luc Ferry conclut en interpellant l'ancienne présentatrice du JT de TF1 : "Je vous ai mise en colère un peu !"