Avec leur fils, Paul, Sarah et Alex forment une famille unie et heureuse. Leurs vacances chez les parents de ce dernier vont toutefois virer au cauchemar. Sarah apprend que le corps d’Alex a été retrouvé au pied d’une falaise, une mort que la police qualifiera très vite de suicide. Qu’est ce qui a poussé le père de famille à commettre un geste pareil, lui qui ne cachait pas son bonheur ? Plus tard, Sarah tombe sur des lettres écrites par une certaine Agnès. Dans la famille d’Alex, le sujet reste tabou. Sarah cherche donc à en savoir davantage sur cette inconnue avec qui son mari semble avoir eu une histoire d’amour…

Comme dans Infidèle, mini-série dans laquelle elle campe le personnage d’Emma Sandrelli, Claire Keim incarne à nouveau une femme dont la vie se retrouve bouleversée par un incident familial.