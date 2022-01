Après une introduction avec Loïc Nottet, talent emblématique de la saison 3 et coach de la saison 9 ("The Voice m'a construit de ouf!"), le 5e Blind de The Voice Belgique a révélé des talents plus surprenants les uns que les autres.

A commencer par Rosalie, 20 ans, de Bruxelles qui a bluffé trois coaches sur Life on Mars de David Bowie. A tel point que Black M a été jusque dans le public pour amadouer les copines de la chanteuse à voix. "Quand j'ai une proie, je ne la lâche pas!" Mais Rosalie ira finalement vers la Mama Bj Scott. "Black M, je t'ai matté, yo!" "T'es la boss", rétorque-t-il.



Une première à The Voice Belgique: un duo

Cela était déjà arrivé à The Voice France mais jamais au plat pays. Arthmony, un duo fraternel entre Donata et Emmanuel, a impressionné sur "9 Crimes" de Damien Rice. Ces frère et soeur originaires d'Italie ont donné des frissons à Bj Scott en chantant d'une seule voix. "Il n'y a rien de plus fort et envoûtant que l'harmonie dans la famille." Mais c'est finalement avec Christophe Willem qu'ils repartent.

Du haut de ses 17 ans, Chloe a touché en plein coeur les coaches. "Je ne pouvais pas résister", balance BJ. Un moment suspendu sur "The Only Exception" de Paramore qui fera le bonheur de Typh Barrow, choisie par la douce Chloe. "Tu chantes comme tu ressens, il y a une espèce de lumière pure chez toi. Une pépite, un petit bijou!"

La "fight" entre la Mama et le Black Mamba : "l'élève a dépassé le maître!"

On retiendra aussi les prestations de Kaan et Virginie. Kaan, 19 ans de Bruxelles, est un rappeur dans l'âme. Son flow a fait mouche. Tout comme son rap chanté sur une incroyable interprétation de La nuit de Sopico. "C'est la première chanson qui m'a permis de m'évader", dit-il. Et la bataille entre Black M (venu rapper avec lui) et BJ Scott fut rude. "Ca, c'est le plus loin que tu pourras aller avec Black M." Kaan est pourtant parti avec ce dernier. "Ahhh ça m'énerve!", balance Bj Scott avec le sourire.

Black M aura ensuite pu se venger avec celle qui a déchaîné les passions chez les coaches: Virginie. Cette Française d'origine malgache de 35 ans qui habite au Luxembourg a repris -en français s'il vous plait!- le tube de Keane, Somewhere only we know. La chanson préférée de son ex qu'elle voulait réinventer pour se la réapproprier. "Quelle audace!", dixit BJ Scott qui a bloqué Christophe Willem. "Et quelle voix!" Mais Virginie choisira finalement Black M. "La fight avec BJ n'est pas facile, confie le rappeur de la Sexion d'Assaut. Quand je l'écoute, je suis comme un élève. Mais l'élève a dépassé le maître (sourire)!"

"C’est exactement pour ce genre de moments que j’étais à fond pour venir dans cette émission"

Sans oublier les derniers passages remarqués de Charlotte et Enola. La première, une maman namuroise de 35 ans (2e prix aux Francof de Spa), a émue aux larmes Christophe Willem qui l'a littéralement "transporté" sur Pauline Croze. "C’est exactement pour ce genre de moments que j’étais à fond pour venir dans cette émission"

Quant à la seconde, une autre namuroise de 21 ans, elle a envoûté Typh Barrow et Bj Scott sur "Angels Like U" de Miley Cyrus. Si Typh a souvent été surnommée la sorcière de cette saison 10, celle qui se présente comme "un bébé sorcière" est repartie avec BJ Scott. "Je suis passionnée de sorcellerie, explique Enola qui se présente pour la 4e fois à The Voice Belgique. Mais la sorcellerie, ce n'est pas du tout une sorcière sur son balais comme dans Harry Potter. C'est surtout se servir des énergies de la nature pour, par exemple, que les quatre coaches se retournent (sourire)!" Cela aura fonctionné... à moitié.

Après ce 5e Blind, la Mama Bj Scott et Black M sont à 10 talents chacun (sur 15 au total) dans leur équipe. Quant à Christophe Willem, il en possède 11 et Typh Barrow 12. La semaine prochaine, le "combat de coqs" s'annonce poilant entre les deux Français ou quand "la Tortue se transforme en Tortue Ninja", dixit Black M. Rendez-vous mardi soir prochain, sur la Une, vers 20h15.