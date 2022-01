Aux côtés des maestros qui font la popularité de l'émission de Nagui, les musiciens de N'oubliez pas les paroles sont également des personnages phares du programme de France 2. Et même des compagnons fidèles de l'animateur depuis des années. Une complicité et une bonne humeur communicative avec les téléspectateurs. Dans l'équipe, on retrouve notamment la chanteuse et multi instrumentiste Magali Ripoll mais aussi Alexis Bourguignon à la trompette, Maurice Zemmour dit “Momo” à la basse, ou encore Damien Schmitt à la batterie. Sans oublier l'autre touche-à-tout de N'oubliez pas les paroles, Fabien Haimovici.

Une équipe tellement soudée que le programme débarquera même bientôt en spectacle en Belgique. Mais la musique va bientôt s’arrêter définitivement pour Damien Schmitt. En effet, ce mercredi 19 janvier, Nagui a annoncé le départ de son batteur, présent dans l'émission depuis le 20 janvier 2014. “Pour la petite information, c'est la dernière semaine, on va en profiter de notre Damien avant qu'il ne s'en aille sous d'autres cieux”, a ainsi révélé le présentateur de France 2. Damien Schmitt a donc eu droit à un joli solo touchant à la batterie. "Roulements de tambour à une seule main!"

"On dirait qu'il a quatre bras !"

Et les internautes, tristes, semblent unanimes sur le départ de l'homme au "grain de folie" inimitable. "Vous allez énormément nous manquer Damien ! Dommage mais je vous souhaite bonne continuation"; "Bonne route Damien et merci pour votre bonne humeur"; "J'adore ce mec !!! Super bon batteur plein d'humour et d'humilité"; "On dirait qu'il a 4 bras ! Trop fort !"