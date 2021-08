Mais noooon ?? Han je suis dégoûtée" ; "Ok c’est bon, je vais pleurer" ; "Je suis tellement déçu et triste que tu partes aussi", peut-on lire parmi les nombreux commentaires suivant l’annonce de Marion Christmann, alias Amanda dans DNA, sur Instagram. Avec ce nouveau départ, après la disparition tragique d’Ulysse, aka Sébastien Capgras, une chose est certaine avec Demain nous appartient : jamais demain n’aura paru aussi incertain pour les fans de la série. Âmes sensibles s’abstenir donc car la populaire Amanda va aussi quitter la série. Son interprète a annoncé la triste nouvelle sur Instagram. "CLAP DE FIN… !, commence Marion Christmann en mettant en avant le talent des scénaristes qui lui ont fait jouer "de la pure comédie au grand drame en passant par la folie douce" et mettant ainsi le téléspectateur à fleur de peau. "Pendant plus de deux ans, j’ai pris un plaisir fou à incarner et à faire évoluer ce personnage. Et, il s’en est passé des choses en deux ans… (...) Après avoir essuyé quelques chagrins, surmonté un viol et survécu à un effondrement dans une grotte, elle l’aura finalement trouvé son grand amour… mais un an plus tard, voilà qu’il meurt dans une prise d’otage… C’est vrai qu’elle n’a pas eu de pot️! (...) Toutes ces histoires et émotions à jouer c’était un véritable cadeau ! "

L’arrivée de nouvelles têtes dans la fiction de TF1 (Jennifer Lauret, Xavier Deluc, Victoria Abril, Emmanuel Moire, etc.) semble en éclipser d’autres comme Juliette Tresanini ou encore Dembo Camilo récemment. "Je dois dire que partir de la série avec toute cette vague d’amour et de compliments de ces derniers jours, pour la mort d’Ulysse, me touche énormément", conclut Marion qui vogue déjà sur d’autres projets.