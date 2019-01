En baisse d’audience, Esprits Criminels voyait déjà son avenir compromis suite à l’annonce de sa quatorzième saison qui ne comportait pas d’épisodes supplémentaires. Le doute concernant la fin de la grosse production américaine signée Jeff Davis planait sans jamais s’officialiser... Jusqu’à aujourd’hui. La chaîne CBS, le diffuseur de la série, a annoncé que cette dernière s’arrêtera au terme d’une quinzième saison comportant dix épisodes.

Une dernière occasion pour les fans d’Esprits Criminels de faire leurs adieux à leurs personnages préférés qui ont porté le programme pendant des saisons. De Prentiss à Spencer en passant par J.J. ou encore Penelope. Une dernière occasion aussi pour les auteurs de la fiction US de faire travailler leurs méninges pour offrir à Esprits Criminels une fin digne de ce nom, qui marquera les téléspectateurs.

Il faut dire que ces dernières années, Esprits Criminels a perdu de sa force d’attraction face à l’offre abondante de séries déclinée sur de multiples plateformes et chaînes de télé. Les polémiques concernant l’écart de salaire qui existait entre les acteurs et les actrices n’ont pas aidé la fiction à redorer son blason. Le quotidien des profileurs chargés d’enquêter sur des criminels et tueurs en série n’aura pas moins marqué les esprits pour autant avec quinze saisons, 324 épisodes et deux spin-offs, Suspect Behavior et Unité sans frontière. En attendant le jour des adieux, les téléspectateurs pourront suivre l’avant-dernière saison, soit la quatorzième, à partir du 23 janvier sur RTL-TVI.