"J’ai le plaisir de vous annoncer qu’en 2020, ce sera le retour d’ Intervilles que j’aurai la chance de produire sur France 2 avec le bonheur d’avoir aux commandes Valérie Bègue, Bruno Guillon et Olivier Minne", avait ainsi tweeté fièrement, en décembre dernier, Nagui.

Sauf que le coronavirus est passé par là et les tournages du mythique jeu - avec la fin annoncée des célèbres vachettes, devenues polémiques - avaient alors été mis entre parenthèses. Mais Olivier Minne vient de couper court aux dernières interrogations des téléspectateurs sur son retour à l’antenne cet été. "Je tourne en juin ma 18e saison de Fort Boyard, prévue cet été, déclare l’animateur au Parisien. On a réduit la voilure sur les nouveautés pour adapter ce paquebot logistique à la situation sanitaire, mais on va surprendre ! En revanche, pas de retour d’ Intervilles ." Bref, les polémiques et le Covid-19 auront eu raison de l’émission.