Enorme surprise pour la rentrée sportive de la RTBF. L’émission dominicale "Le Week-end sportif" va disparaître et sera remplacée par une nouvelle formule. "On dit au revoir à cette émission mythique de la RTBF, lancée en 1967 et qui a été présentée par de grands noms comme Roger Laboureur, Frank Baudoncq ou Michel Lecomte", a annoncé Manu Debiève lors de la conférence de presse destinée à présenter la rentrée sportive du service public.

La raison de ce changement important ? "La manière de consommer le sport a évolué et nous décidons donc de proposer une nouvelle formule."

La grande nouveauté, ce sera l’apparition d’une émission digitale "100% sports" de 4 minutes et 59 secondes sur l’actualité sportive de manière quotidienne. "Ce sera plus moderne, plus jeune, plus fun mais toujours aussi sportif, avec de nouveaux présentateurs", assure Manu Debiève.

Rendez-vous le 27 septembre pour découvrir la nouvelle formule.