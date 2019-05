"Ce soir, c’est la dernière fois que je présente une émission ici. Je voulais vous dire plusieurs choses, a lancé l’animateur samedi soir après 23 années (de) bonheur sur France 2. Je voulais vous dire tout d’abord que je remercie vraiment le service public de m’avoir fait confiance pendant 23 ans. Je voulais vous dire que je n’ai pas de rancune sur qu’il se passe parce qu’il y a des choses bien pires dans la vie et que ma maman - que beaucoup ont connue ici - me disait toujours : "Ce n’est pas la fin de quelque chose c’est le début d’autre chose."

Et avant d’ajouter, entre les larmes de sa fille et sa femme, que "Bien sûr, ce soir, j’ai une infinie tristesse de laisser tous les artistes et techniciens mais aussi et surtout vous. Je sais que vous êtes encore des millions à nous regarder. Il y a des gens qui m’ont dit : tu vas nous manquer. Mais je vous promets que moi aussi vous allez me manquer." Et de conclure qu’il est " fier de ne m’être jamais trahi et d’avoir fait des émissions populaires en résistant à la bien-pensance et… put***, j’ai tenu bon !"

Il ne fera plus tourner les serviettes ?

En guise de dernier pied de nez à France 2, l’artiste de 65 ans - en faisant référence au tournant culturel que souhaitait prendre la chaîne après son départ - a déclamé des vers de Cyrano de Bergerac. "Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j’emporte malgré vous et c’est… mon panache !"

Bref, que ce soit au son des sardines ou des serviettes, Patrick Sébastien reviendra, comme il l’avait déjà suggéré dans une vidéo personnelle postée la semaine dernière sur Youtube. "Voilà, ça s’arrête : ce n’est pas de ma faute, ce n’est pas de la vôtre. C’est un service public, mais apparemment, le public n’a pas son mot à dire là-dedans. Peut-être que moi, je mérite d’être mis dehors, mais je pense que les artistes et les gens de cirque ne le méritent pas."

Pour conclure, l’animateur du Plus grand cabaret du monde était même revenu sur sa promesse. "Je vous dirai au revoir, pas adieu. Et on ne sait jamais, on se retrouvera peut-être quelque part."