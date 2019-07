Trop, c’est trop !

Las des critiques, Norbert Tarayre a décidé d’arrêter Norbert, commis d’office sur 6ter (et RTL-TVI chez nous), émission dans laquelle il dénonçait les criminels des fourneaux et leur apprenait à réétudier leur plat. "Dès qu’on commence à mettre ma parole en doute, ça m’énerve. On me demandait toujours si c’était truqué, triché ", explique l’ex-candidat de Top Chef, qui travaille d’ores et déjà sur un nouveau projet pour lequel il partira en tournage au mois de septembre prochain.