Êtes-vous plutôt Zemmour-Naulleau, Polony-Pulvar ou Moix-Salamé ?

Voilà, on peut aller se coucher. Le talk-show du samedi soir et du dimanche très tôt le matin s’arrête à la fin du mois de juin après quatorze saisons à l’antenne. Un record dans un paysage télévisuel en perpétuelle recherche de nouveautés et de concepts originaux. Poussé vers la sortie par un mélange de baisse d’audience, de lassitude et d’invités de seconde zone, Laurent Ruquier a décidé de fermer boutique.

Au fil des années, l’animateur à l’humour grinçant a eu le chic pour constituer des duos de chroniqueurs à la qualité et au verbe très variables. Certains tandems ont clairement fait la réputation du rendez-vous, au point de voler parfois la vedette à son présentateur. Dans une totale subjectivité assumée, nous revenons sur les neuf duos de chroniqueurs qui ont parfois défrayé la chronique mais ont rarement laissé indifférent.

