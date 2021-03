"Une première en Belgique et pour Miss Belgique!", se targue ainsi le comité Miss Belgique dans son communiqué. Depuis des années, l'élection de Miss Belgique a lieu au théâtre Plopsa à De Panne.

Le plus grand écran LED mobile du monde

Suite à la crise du Covid, le théâtre ne pourra pas accueillir des spectateurs le 31 mars prochain à 20h30. Mais au lieu de ne se contenter que d'une diffusion télé (ou plutôt web sur RTLPlay en Wallonie), l'organisation du concours de beauté a décidé de s'associer avec le complexe de cinéma Kinepolis, le parc Plopsaland et la commune De Panne pour présenter la 93e édition "sur le plus grand écran LED mobile au monde." L'élection de Miss Belgique 2021 sera donc aussi projetée dans le cinéma Kinepolis drive-in sur le parking de Plopsaland De Panne. Bref, une édition spéciale à regarder soit sur internet soit... depuis votre voiture pour élire la plus belle fille du Royaume (14 francophones sur 33 finalistes). Une émission présentée par Jill Vandermeulen pour savoir qui succèdera à Céline Van Ouytsel.

50 euros par voiture

"Ce concept unique de drive-in est totalement anti-corona, dans le confort de votre propre voiture, vous pourrez vivre le couronnement de Miss Belgique 2021 en toute sécurité et dans le cadre magique de Plopsaland De Panne", dixit le comité Miss Belgique qui précise que les amateurs pourront, à partir de ce lundi 22 mars, se procurer les billets -au prix unique de 50 euros par voiture- pour cette édition sur le site de Kinepolis, kinepolis.be. Sur place, il sera même possible "d'acheter et payer des boissons ainsi que des snacks chaudes et froides en ligne. Ceux-ci seront ensuite apportés à votre voiture par la suite."