Le casting de Danse avec les stars, qui reviendra bientôt sur nos écrans, se précise. Selon les informations de Puremédias, la production va bientôt annoncer la présence de Clara Morgane parmi les candidats.

L'ancienne actrice de films pour adultes rejoint ainsi un casting composé de Liane Foly, Azize Diabaté (acteur), Hugo Philip (mannequin et compagnon de Caroline Receveur), Linda Hardy (ex-Miss France), Moundir (ex-aventurier de Koh Lanta), Elsa Esnoult (chanteuse et comédienne dans Les Mystères de l'Amour), Ladji Doucouré (ex-athlète spécialiste du 110 m haies) et Yoann Riou (commentateur sportif).

A noter que le champion paralympique Sami El Gueddari sera lui aussi de la partie, comme l'a révélé LCI ce matin.